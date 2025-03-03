70-летний мужчина погиб в результате нападения в израильской Хайфе

На центральном автовокзале в Хайфе на севере Израиля неизвестный напал на прохожих с ножом. В результате погиб 70-летний мужчина, еще четыре человека пострадали, один из них находится в критическом состоянии. Нападавший был «нейтрализован».

«Атака на автовокзал в Хайфе — это нападение с использованием холодного оружия, на месте происшествия находятся силы полиции, террорист нейтрализован. Место происшествия оцеплено сотрудниками правоохранительных органов, которые в настоящее время занимаются расследованием инцидента»,— говорится в сообщении полиции, которое приводят израильские СМИ.

Среди пострадавших — подросток 15 лет, 30-летние мужчина и женщина. В состоянии средней степени тяжести находится 70-летняя женщина. Все они госпитализированы в медицинский центр на севере Хайфы. Инцидент произошел в торговом центре, совмещенном с центральной автобусной станцией «Лев-а-Мифрац».

Изначально СМИ сообщали, что нападавших было двое: один использовал огнестрельное оружие, второй — нож. Позднее полиция заявила об одном «террористе». По данным израильской радиостанции Kan, в нападавшего выстрелил охранник автовокзала.

Лусине Баласян