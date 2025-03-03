Ревдинская ТИК определится с датой досрочных выборов в думу к середине марта

Дату выборов в думу муниципального округа Ревда (Свердловская область) назначат к середине марта. Об этом корреспонденту «Ъ-Урал» сообщили в ревдинской территориальной избирательной комиссии (ТИК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

ТИК ведет подготовку к назначению выборов. С 3 по 12 марта местная избирательная комиссия примет предложения по кандидатурам членов избирательной комиссии с правом решающего голоса, которые войдут в состав окружной комиссии по досрочным выборам. Комиссия будет сформирована из семи членов.

Напомним, 26 февраля депутаты думы Ревды приняли решение о самороспуске. «За» высказались 14 депутатов, «против» — три представителя КПРФ. Согласно действующему законодательству, досрочные выборы думы должны быть проведены не позднее, чем через шесть месяцев со дня досрочного прекращения полномочий. На проведение выборов потребуется 12,6 млн руб. из муниципального бюджета.

Подробнее о самороспуске думы Ревды — в материале «Ъ-Урал» «Депутаты распустились к весне».

Анна Капустина