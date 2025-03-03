Выручка ОДК-УМПО в 2024 году увеличилась на 25 млрд рублей

Выручка ПАО «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» по итогам 2024 года составила 130,3 млрд руб., что на 25,1 млрд руб. больше, чем годом ранее. Такие данные следуют из бухгалтерской (финансовой) отчетности, опубликованной на портале «Интерфакс — Центр раскрытия корпоративной информации». Чистая прибыль за год снизилась с 9,3 млрд до 7,85 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

ПАО «ОДК-УМПО» занимается разработкой и производством, сервисным обслуживанием и ремонтом турбореактивных авиационных и промышленных двигателей. Основные производственные площадки предприятия расположены в Уфе, также имеет филиалы в Москве и Подмосковье. Компания является частью Объединенной двигателестроительной корпорации, входящей в госкорпорацию «Ростех».

Идэль Гумеров