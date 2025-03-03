В 2024 году в Башкирии благоустроили 123 общественные территории

В Башкирии в 2024 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустроили 123 общественные территории, сообщил в соцсетях глава республики Радий Хабиров.

По его словам, за шесть лет реализации проекта в регионе благоустроено 806 объектов. «В 2025 году мы начинаем работы еще на 94. В планах — 35 парков и скверов, 30 пешеходных зон и аллей, две площади, девять набережных и другие пространства»,— отметил он.

Глава республики напомнил, что территории для благоустройства по проекту «Формирование комфортной городской среды» выбирают сами жители с помощью голосования.

Кроме того, в рамках Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в этом году будут завершены работы в Баймаке и селе Верхотор Ишимбайского района и начнется благоустройство в пяти городах — Белебее, Благовещенске, Нефтекамске, Салавате и Учалах. На реализацию этих проектов выделено 483 млн руб. из федерального бюджета и 321 млн руб. из бюджета республики.

Майя Иванова