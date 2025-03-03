Суд отказал дочери экс-владельца «Арианта» в переоценке квартиры на Кисегаче

Арбитражный суд Москвы признал обоснованной оценку стоимости квартиры дочери бывшего владельца агрохолдинга «Ариант» Александра Аристова Елены Кретовой. Собственнице недвижимости, расположенной на территории санатория «Кисегач» в Чебаркуле, отказано в приостановлении исполнительного производства и торгов по продаже имущества. Определение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Елена Кретов просила суд признать недействительным постановление судебных приставов о принятии результатов оценки жилья. Квартира площадью 65,1 кв. м на берегу курортного озера Кисегач была оценена в 13,2 млн руб. В рамках исполнительного производства по взысканию 46 млрд руб. неосновательного обогащения с бывших собственников перешедшего государству агрохолдинга «Ариант», Росимуществе выставило недвижимость на торги.

Госпожа Кретова в суде настаивала на том, что рыночная стоимость квартиры составляет 14,6 млн руб. Суд пришел к выводу, что «нет существенной разницы между ценой реализации и рыночной стоимостью имущества», и отказал истцу в удовлетворении требований в полном объеме.