Контрольный пакет акций ВК «Башкортостан» ушел по начальной цене

Право выкупить контрольный пакет АО «Выставочный комплекс "Башкортостан"», принадлежащие администрации Уфы, получило московское ООО «Сталокс». Компания приобретет актив по начальной цене 53 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ханиф Сунагатуллин, Коммерсантъ Фото: Ханиф Сунагатуллин, Коммерсантъ

35,75 тыс. акций выставочного комплекса были выставлены на торги в последний день января. В мэрии Уфы отмечали, что актив будет интересен частным инвесторам (вместе с пакетом акций покупатель получит контроль над выставочными площадями комплекса).

Заявку на участие торгах, кроме «Сталокса», также подавал некий Артем Алексеев. Его предложение не рассматривалось из-за невнесенного задатка.

По данным «СПАРК-Интерфакс», в собственности ВК «Башкортостан» находятся четыре помещения на улице Менделеева общей площадью 340 кв. м, в аренде у компании — участок площадью 9 га.

ООО «Сталокс» зарегистрировано в июле 2023 года в Москве. Уставный капитал — 10 тыс. руб., основной вид деятельности — управление недвижимостью. Учредителем компании выступает Наталья Шарыкина. По итогам 2023 года убыток общества составил 114 тыс. руб.

Наталья Балыкова