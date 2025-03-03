У глав районов Удмуртии появятся заместители по сопровождению участников СВО

У глав муниципалитетов Удмуртии появятся заместители по сопровождению участников и ветеранов специальной военной операции (СВО), а также членов их семей, заявил глава региона Александр Бречалов на аппаратном совещании 3 марта. Его слова приводит пресс-служба правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Глава региона добавил, что одной из важнейших задач является поддержка участников спецоперации. По его словам, на региональную программу по переподготовке и трудоустройству военнослужащих на госслужбу «Свой резерв 18», реализуемую совместно с РАНХиГС, подали 380 заявок.

В январе «Ъ-Удмуртия» писал, что обучение по программе будет проходить по четырем направления: государственная политика и система госуправления, региональное и муниципальное управление, экономика и финансы, современные технологии управления.