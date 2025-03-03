Министра здравоохранения Тамбовской области временно отстранили от работы

Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов назначил служебную проверку в отношении министра здравоохранения региона Екатерины Юньковой. На время мероприятий она отстранена от должности. Об этом глава региона сообщил в ходе оперативного совещания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Екатерина Юнькова

Фото: Правительство Тамбовской области Екатерина Юнькова

Фото: Правительство Тамбовской области

«Жители совершенно справедливо жалуются на качество медобслуживания. Есть и системные проблемы внутри министерства, в том числе при работе с главными врачами. Остается острым и вопрос с предоставлением лекарств льготникам»,— рассказал глава региона.

Господин Первышов добавил, что на нарушения в работе минздрава уже обратили внимание правоохранители. «Заходите, проверяйте. Фактов о нарушениях, по-моему, выше крыши»,— заключил врио губернатора, обращаясь к коллегам.

Екатерина Юнькова возглавила ведомство летом 2024 года, когда правительством региона руководил Максим Егоров. Она сменила на этом посту Алексея Овчинникова. В начале прошлого года он стал фигурантом уголовных дел об оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ, до одного года исправительных работ), а также — о незаконной охоте (ч. 1 ст. 258 УК РФ, максимальное наказание — два года лишения свободы). Расследование последнего завершили в сентябре.

Подробнее о деле бывшего чиновника читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «Охота пуще неволи».

Алина Морозова