АТОР не подтвердила массовые заражения россиян лихорадкой денге за границей

Ассоциация туроператоров России (АТОР) прокомментировала информацию о случаях заражения лихорадкой денге российских путешественников. По данным АТОР, туроператоры жалоб от туристов на Бали не получали и «о массовости речь не идет». Не подтверждается информация и о случаях заражения во Вьетнаме.

Telegram-канал Shot сообщал, что на Бали заразились десятки российских туристов. Ситуация ухудшилась из-за дождей, и дома на острове обрабатывают специальными средствами от комаров, переносящих инфекцию. С января в Индонезии выявили более 6 тыс. случаев заболевания денге, умерли 28 человек. Канал писал, что случаи заражения также выявили у российских туристов в Таиланде, в том числе на островах Панган и Самуи. О росте числа заражений среди населения предупредил и Вьетнам — там с начала года заболели 3,8 тыс. человек, что вдвое больше в годовом выражении.

Согласно пресс-релизу АТОР, в страховой компании «Евроинс» зафиксировали несколько случаев заболевания россиян на Бали — два в январе и два в феврале. «На данный момент российские туроператоры не подтверждают сообщения о якобы массовых случаях заражения лихорадкой денге российских путешественников во Вьетнаме»,— сообщили ТАСС в АТОР.

Лихорадка денге — вирусное заболевание, распространено в основном в странах Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона, Центральной и Южной Америки, Африки. Переносчиками являются комары и другие схожие с ними насекомые. В 2024 году Роспотребнадзор исключил вспышку этой лихорадки в России.

Об опасности комаров — в материале «Ъ».