Система ЕМИС Сочи позволит увеличить доходы городского бюджета на 40 млн рублей

В 2025 году «цифровой двойник» Сочи позволит увеличить доходы городского бюджета на 40 млн руб. Об этом сообщает глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал Андрей Прошунин Фото: Телеграм-канал Андрей Прошунин

В прошлом году внедренная в Сочи единая муниципальная информационная система выявила более 23 тыс. неучтенных объектов капитального строительства. Ожидается, что в 2025 году их количество увеличится почти вдвое.

Система, функционирующая в городе четыре года, по сути представляет собой цифровой двойник Сочи и содержит свыше трехсот различных рабочих слоев. На курорте специалисты выявляют объекты без кадастровой стоимости и ставят их на учет, возвращая недополученные налоговые поступления.

Согласно расчетам, эта работа принесет в этом году в бюджет города дополнительно 40 млн руб. Полученные средства власти курорта направят на благоустройство детских игровых и спортивных площадок, а также на проекты по созданию комфортной городской среды.

Руководство города распорядилось всем отраслевым и территориальным органам участвовать в работе с ЕМИС. В администрации подчеркивают, что процесс полностью автоматизирован и прозрачен, а от эффективности его использования напрямую зависят возможности города по решению вопросов местного значения.

Мария Удовик