МЧС проверит 5 марта системы оповещения населения по всей стране

МЧС проведет в среду, 5 марта, проверку систем оповещения по всей стране, сообщили в пресс-службе ведомства. Запущены будут электросирены и громкоговорители. Также протестируют замещение эфира на общедоступных теле- и радиоканалах.

В ведомстве уточнили, что речь идет о системе оповещения, предназначенной для информирования населения об угрозе или возникновении ЧС природного и техногенного характера. Подобные проверки проводятся дважды в год.

Предполагается, что через электросирены будет запущен сигнал «Внимание всем!». В эфире теле- и радиоканалов протранслируют видео- и аудиосообщение «Проводится проверка готовности системы оповещения населения!».

Полина Мотызлевская