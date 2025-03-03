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Сирены системы оповещения сработают в Нижегородской области 5 марта

Плановую проверку системы оповещения населения проведут в Нижегородской области 5 марта 2025 года. Об этом сообщили в министерстве региональной безопасности.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Сирены и сигнал «Внимание всем!» будут работать в течение одной минуты, затем запустят аудиосообщение «Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!».

Оповещение проведут для проверки готовности автоматизированной системы централизованного оповещения населения региона.

Галина Шамберина