Сирены системы оповещения сработают в Нижегородской области 5 марта

Плановую проверку системы оповещения населения проведут в Нижегородской области 5 марта 2025 года. Об этом сообщили в министерстве региональной безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Сирены и сигнал «Внимание всем!» будут работать в течение одной минуты, затем запустят аудиосообщение «Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!».

Оповещение проведут для проверки готовности автоматизированной системы централизованного оповещения населения региона.

Галина Шамберина