Бизнесмен с «розочкой» порезал оппонента в деревне Низино

Вечером 2 марта у дома 6 по Центральной улице в деревне Низино неизвестный порезал мужчине лицо разбитой бутылкой, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Прибывшие на место полицейские обнаружили 25-летнего жителя Ломоносова со ссадинами лица и рук. Медицинскую помощь ему оказали на месте, от госпитализации он отказался.

Вскоре наряд патрульно-постовой службы полиции задержал 49-летнего индивидуального предпринимателя из Петергофа. По словам правоохранителей, между мужчинами возник словесный конфликт, который перерос в активное противостояние с использованием «розочки». Подозреваемого доставили в отдел для разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что два мурманчанина избили бизнесмена на намыве В.О. и заставили перевести деньги. Потерпевший обратился в больницу с переломами ребер и многочисленными ушибами.

Андрей Маркелов