Два мурманчанина избили бизнесмена на намыве В.О. и заставили перевести деньги

Днем 14 февраля возле дома 14 по улице Вадима Шефнера неизвестные избили 38-летнего индивидуального предпринимателя и насильно посадили мужчину в автомобиль Nissan Teana, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Затем злоумышленники еще раз применили физическую силу к пострадавшему и заставили перевести его на указанный счет через мобильное приложение 18 тыс. рублей, после чего высадили из иномарки.

Потерпевший обратился в больницу с переломами ребер и многочисленными ушибами. После оказания медицинской помощи его направили на амбулаторное лечение.

В полицию в тот же день обратилась супруга бизнесмена. Спустя три дня полицейские по подозрению в совершении преступления задержали двух жителей Мурманска в возрасте 24 и 30 лет. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что замучивший до смерти свою сожительницу петербуржец получил 17 лет колонии строгого режима.

Андрей Маркелов