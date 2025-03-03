При пожаре на Уфимском заводе не обнаружено следов БПЛА

Никаких следов беспилотника при пожаре на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе не обнаружено, заявил на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава республики Радий Хабиров. «Вполне возможно, что пожар на НПЗ техногенного характера. Еще раз повторю, никаких следов атаки БПЛА на уфимский НПЗ нет»,— отметил глава региона.

Как сообщал «Ъ-Уфа», пожар на территории предприятия произошел сегодня ночью, ему присвоили повышенный ранг. Возгорание произошло «в районе печи сжигания». По предварительной версии, пожар связан с технологическим процессом, отмечается пресс-служба Главного управления МЧС. Как сообщал министр здравоохранения Айрат Рахматуллин, «один работник был доставлен в глазной травмпункт, после промывки глаз он вернулся на рабочее место».

Майя Иванова