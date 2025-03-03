В Сочи выявили более 130 иностранцев, не вставших на воинский учет

В Сочи правоохранительные органы выявили более 130 иностранцев с российским гражданством, которые не встали на воинский учет. Об этом сообщает ГТРК «Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Правоохранительные органы организовали проверку в ночных барах Сочи, направленную на выявление иностранцев, которые получили гражданство РФ, но не встали на воинский учет. В результате операции обнаружено более 130 нарушителей. 12 иностранцев, которые уклонялись от постановки на учет, были задержаны.

Военные следователи СКР сообщили, что в Краснодарском крае более 2 тыс. новых граждан страны явились в военкоматы. Из них 250 человек подписали контракт с Министерством обороны РФ для прохождения службы в армии.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте сотрудники полиции со стройки на улице Ленина доставили в отдел 47 иностранцев. У всех задержанных проверили документы.

Мария Удовик