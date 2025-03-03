Интерес петербуржцев к концертам в 2024 году вырос на треть

Жители Санкт-Петербурга в 2024 году приобрели на 33% больше билетов на концерты, чем в 2023-м. Местные жители стали больше тратить средства на развлечения, выяснили в ПАО «МТС».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Полина Пучкова, Коммерсантъ Фото: Полина Пучкова, Коммерсантъ

По информации сервисов МТС Live (Ticketland, Ticketscloud), в прошлом году продажи билетов на петербургские спектакли выросли на 18%. Петербуржцы почти в два раза больше приобрели билетов на фестивали. Интерес к экскурсиям вырос на 40%.

В 2024 году средняя цена билетов на мероприятия достигла 2049 рублей (+196 рублей). Больше всего подорожали походы в театр — 3178 рублей (+14%); и на спортивные мероприятия — 1255 рублей (+14%).

С афишей событий на эту неделю можно ознакомиться в материале «Ъ-СПб».

Татьяна Титаева