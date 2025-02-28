Масленица на Елагином острове, «Моя Мишель» в А2 и Стас Пьеха в БКЗ «Октябрьский»

В город вернулось тепло, и вот уже все говорит о грядущей весне. Подходит к концу масленичная неделя, кульминацией которой станут народные гуляния и сожжение чучела. Но не только блины и народные традиции будут вызывать интерес у жителей и гостей Петербурга. В традиционной афише «Ъ-СПб» собрал выставки, спектакли и концерты, которые, несомненно, заслуживают вашего внимания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка «Марк Шагал. La Bible»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Выставка «Марк Шагал. La Bible»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В культурном квартале «Брусницын» 28 февраля стартует показ выставки работ Марка Шагала La Bible. В нее вошли 84 произведения, иллюстрирующие события Ветхого Завета. Гости экспозиции смогут погрузиться в необыкновенный мир, созданный яркими многоцветными литографиями и дополненный тонко подобранной музыкой. Картины сопровождаются библейскими текстами, описывающими каждый конкретный сюжет, что позволит не только получить новые впечатления и эмоции, но также узнать много нового о творчестве Шагала и о его восприятии Священного Писания.

Для любителей классики рок- и поп-музыки 28 февраля в концертном зале «Колизей Арена» симфонический оркестр Impulse Orchestra под руководством дирижера Игоря Томашевского исполнит легендарные хиты одних из самых популярных музыкальных коллективов XX века: The Beatles и ABBA. Что и говорить, такие песни, как «Yellow Submarine» или «Money, Money, Money», навсегда оставили след в наших сердцах.

В клубе «Космонавт» 28 февраля пройдет концерт группы «АукцЫон». Выступление коллектива приурочено ко дню рождения его фронтмена Олега Гаркуши. Организаторы мероприятия обещают гостям, что этот вечер подарит музыкальный драйв, живые эксперименты со звуком, любимые песни и сюрпризы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Балет «Лебединое озеро» на сцене Эрмитажного театра

Фото: «Санкт-Петербургский балет» Балет «Лебединое озеро» на сцене Эрмитажного театра

Фото: «Санкт-Петербургский балет»

В первый день весны, 1 марта, Эрмитажный театр подарит возможность насладиться великим «Лебединым озером» в исполнении Санкт-Петербургского балета под руководством Дмитрия Рудаченко. Сопровождать представление, выделяющееся красочностью сценографии и синхронностью кордебалета, будет Балтийский малый симфонический оркестр.

В Александринском театре 1 марта состоится гала-концерт звезд мирового балета в рамках фестиваля «Классика и современность». В праздничной программе «Все о любви…» вы увидите неожиданные дуэты и лучшие фрагменты легендарных балетов. В программе участвуют народный артист России Фарух Рузиматов, народная артистка РФ, прима-балерина Мариинского театра Виктория Терешкина, ее коллеги Роман Беляков и Андрей Ермаков, а также заслуженная артистка России Ирина Перрен.

Разнообразие в культурную программу недели 2 марта привнесет Михайловский театр с балетом «Тщетная предосторожность». В центре сюжета история девушки Лизы, которая мечтает воссоединиться с возлюбленным, однако мать главной героини намерена выдать ее за богатого простофилю-соседа. В Михайловском театре покажут хореографическую версию Фредерика Аштона, классика британского балета. Роль Лизы исполнит Анна Кулигина. Дирижер — Валентин Богданов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Празднование «Широкой Масленицы» на Елагином острове

Фото: Сергей Рыбежский, Коммерсантъ Празднование «Широкой Масленицы» на Елагином острове

Фото: Сергей Рыбежский, Коммерсантъ

Ключевым событием воскресенья, 2 марта, конечно же, станет Масленица. По всему городу пройдут народные гуляния с конкурсами и поеданием блинов. ЦПКиО имени Кирова на Елагином острове традиционно станет одной из главных площадок для проводов зимы. Масляный луг будет центром притяжения гостей — здесь праздник завершится церемонией сжигания шестиметрового чучела. По парку с шествием пройдут скоморохи и ряженые. Хороводы и театральные представления потешат петербуржцев и гостей города. Не обойдется мероприятие без выступлений творческих коллективов. Развлекать гостей будут ансамбль «Сказ» имени Виталия Румянцева (Псков), артель кулачных бойцов «Буза», «Малиновская банда», коллективы из Устюжны и Череповца.

Опытнейший стендап-комик из Санкт-Петербурга, которого называют одним из основателей жанра в России, Антон Борисов 3 марта выступит в Stage StandUp Club. Из других представителей этого жанра его выделяет неповторимый микс умной взрослой комедии, интересные мысли и отличная импровизация. Последний пункт является неотъемлемой частью любого выступления комика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певец Стас Пьеха во время выступления

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Певец Стас Пьеха во время выступления

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

С программой «Семь Я» в БКЗ «Октябрьский» 4 марта выступит Стас Пьеха. Харизматичный, талантливый и честный, он не гонится за звездными скандалами и эпатажным имиджем. Уже много лет исполнитель занимает свое особенное место на российской сцене. Организаторы подготовили для зрителей необычные сценические решения и яркие номера.

В ДК «Выборгский» 5 марта покажут спектакль «Слухи». В центре сюжета детективной комедии — случай на встрече богатого американца Чарли на своей шикарной вилле с друзьями: в разгар вечера в спальне раздался выстрел. Постановка полна скандалов, интриг и тайн. Словно на белом листе, на фоне шикарных декораций появляются девять характерных персонажей в ослепительно ярких костюмах и со всей палитрой человеческих страстей: от любви до ревности, от трусости до безрассудства. Пытаясь раскрыть тайну Чарли, они невольно становятся на путь столкновений и саморазоблачений, успевая поведать нам о себе массу невероятного и анекдотичного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Pink Floyd Show

Фото: Amadeus Concerts Pink Floyd Show

Фото: Amadeus Concerts

Pink Floyd Show 6 марта пройдет на сцене А2. Оно станет музыкальным праздником для всех поклонников рока. Для зрителей подготовили симфонические аранжировки известных хитов Pink Floyd в исполнении оркестра 300-летия Санкт-Петербурга.

Выставка Данила Даниловского «Над миром» 7 марта начнется в музее современного искусства «Эрарта». Автор посредством пейзажа стремится рассказать о взаимоотношениях человека с действительностью. Гости площадки смогут разглядеть в противоположных состояниях природы отражение устройства самого мира, единственная постоянность которого заключается в переменчивости, изучая эффектные пейзажи, в которых Русский Север суров, первозданен и чист. Выставка продлится до 18 мая.

Театр музыкальной комедии к 8 Марта подарит международный гала-концерт «Волшебная музыка оперетты». В него вошли чарующие мелодии гениального классика этого жанра — Франца Легара. Концерты будут давать с 7 по 9 марта. Они станут подарком прекрасной половине человечества. На сцену выйдут приглашенные артисты главных музыкальных сцен Белоруссии и Узбекистана, ведущие солисты труппы, артисты балета и оркестра театра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Солистка группы «Моя Мишель» Татьяна Ткачук

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Солистка группы «Моя Мишель» Татьяна Ткачук

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Группа «Моя Мишель» 8 марта выступит с сольным концертом в клубе А2. Каждое выступление группы — яркое, смелое, стильное и запредельно красивое. При этом солистка Таня Ткачук как никто умеет подарить слушателям море нежности, любви и счастья через свои песни. В А2 поклонников коллектива ждут любимые песни, море любви, тепла и романтики.

На сцене Aurora Concert Hall в этот же день даст концерт группа Burito. Их творчество не имеет рамок и ограничений, а каждый новый трек становится событием. Основатель и лидер коллектива Гарик Burito выпустил множество хитов, записал композиции совместно с Елкой, Владимиром Пресняковым, Filatov & Karas и многими другими артистами. Гости вечера услышат песни «По волнам», «Взлетай», «Океан», «Мама» и треки с последних альбомов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ансамбль Impulse percussion

Фото: Impulse percussion Ансамбль Impulse percussion

Фото: Impulse percussion

Международный женский день продолжит мультимедийный концерт «Истории любви» в исполнении ансамбля Impulse percussion. Он пройдет 8 марта в Историческом парке «Россия — Моя история». Северную столицу можно смело назвать городом невероятных сюжетов, и часто в их основе лежали любовные истории, о которых поведают на концерте.

В исполнении Российского ансамбля старинной музыки под управлением Владимира Шуляковского 8 марта в Большом Итальянском просвете Государственного Эрмитажа прозвучат «8 шедевров И. С. Баха». В этот вечер музыканты исполнят знаменитые произведения композитора: «Шутка», «Ария» из оркестровой сюиты Ре Мажор, арии из кантат, которые уже давно составили «золотой фонд» мировой классической музыки.

Один из самых ярких и талантливых представителей российского музыкального бомонда Владимир Кузьмин 9 марта выступит в клубе А2. На счету артиста невероятное количество альбомов, как сольных, так и записанных в составе музыкальных коллективов. Его песни отличаются самобытностью, уникальностью, эмоциональностью. Вместе с группой «Динамик» Владимир Кузьмин исполнит свои самые известные хиты. Среди них «Эй, красотка!», «Сибирские морозы», «Симона», «Сказка в моей жизни» и многие другие. Зрителей ждет невероятная атмосфера праздничного концерта, которой наполнено каждое выступление артиста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фигуристы Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин

Фото: Владимир Убушиев Фигуристы Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин

Фото: Владимир Убушиев

Шоу режиссера-постановщика Ильи Авербуха продолжит череду праздничных мероприятий. В Ледовом дворце 9 марта покажут гала-концерт, который также приурочен ко дню рождения тренера по фигурному катанию Алексея Мишина. В рамках праздничной программы на лед выйдут знаменитые фигуристы, чемпионы разных поколений — как ученики самого Алексея Мишина, так и воспитанники других выдающихся тренеров. Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Евгения Медведева, Марк Кондратюк и другие фигуристы подарят зрителям незабываемые эмоции и профессионально исполненные номера.

В ДС «Юбилейный» в конце недели даст большой концерт NILETTO. Выступление артиста станет уникальным событием для поклонников, ведь он приготовил что-то совершенно особенное. Сцена в 360 градусов позволит каждому зрителю ощутить максимальную близость к происходящему. Гостей ожидает два часа энергии, драйва, невероятной харизмы и лучших песен исполнителя, а также новые композиции.

Концерт-мистерия «Кармина Бурана» композитора Карла Орфа будет исполнен 9 марта в Эрмитаже. Автор в 1936 году на основе более 250 стихотворений бродячих поэтов, беглых монахов и студентов создал одноименную сценическую кантату. Она, в свою очередь, стала одним из самых загадочных и мистических хоровых музыкальных произведений ХХ века. Яркое и разноплановое по форме музыкальное сочинение несет в себе глубокие философские смыслы и дает широкий простор для смелых интерпретаций. Кантата состоит из пролога и трех частей, каждая из которых содержит несколько отдельных музыкальных действий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Маэстро Фабио Мастранджело

Фото: Анастасия Петрович Маэстро Фабио Мастранджело

Фото: Анастасия Петрович

Музыкальный театр имени Шаляпина в Белоколонном зале Музея Фаберже 9 марта проведет концерт «Оперные хиты о любви». Программа вечера включает в себя самые знаменитые оперные произведения, воспевающие любовь во всех ее проявлениях. Все композиции исполнит симфонический оркестр «Северная Симфония» под управлением маэстро Фабио Мастранджело. В программу вошли увертюры из «Севильского цирюльника», фрагменты из оперы «Дон Жуан», композиции Гаэтано Доницетти, фрагменты из оперы «Кармен» и другие музыкальные сочинения.

Если же в какой-то день не удалось найти время на то или иное мероприятие, на выручку придет иммерсивный театр «Морфеус». Он предлагает несколько спектаклей на выбор: захватывающий триллер «Ответ Гиппократа», романтическую комедию «До свадьбы доживет», спектакль-импровизацию «Вдох», где можно творить и создавать свои миры, семейное приключение «Загадка амулета», мистический детектив «22.07» и недавнюю премьеру в новом для театра формате трукрайм-детектива — «Судный день». Показ спектаклей проходит каждый день.

Татьяна Титаева