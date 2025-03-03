Ставрополь оказался на 33 месте по масштабам застройки

В этом году Ставрополь занял 33-е место в списке российских городов по масштабам строительства. Об этом сообщают аналитики «РИА Рейтинг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Учитывается любой новострой: магазины, жилые дома, паркинги и тд. При составлении рейтинга эксперты брали во внимание лишь единственный показатель: площадь квадратных метров в пересчете на одного жителя.

Лидерами выступили Краснодар (4,27 кв. м), Тюмень (4,18 кв. м) и Владивосток (4,04 кв. м). Замыкают рейтинг Комсомольск-на-Амуре (0,01 кв. м), Мурманск (0,09 кв. м), Нижний Тагил (0,10 кв. м).

Ставрополь оказался на 33 месте в топ-100. Площадь строящихся квартир на одного человека в краевой столице составила 1,41 кв. м.

Из городов СКФО в список также вошли: Грозный (Чеченская Республика) — 1,53 кв. м — 26 место; Владикавказ (Республика Северная Осетия — Алания) — 1,11 кв. м — 48 место; Магас (Республика Ингушетия) — 0,76 кв. м — 67 место. На последних местах рейтинга Комсомольск-на-Амуре (0,01 кв. м), Мурманск (0,09 кв. м), Нижний Тагил (0,10 кв. м).

Николай Аксенов