В Перми начался новый этап строительства путепровода на улице Карпинского

В Перми стартовал очередной этап строительства путепровода на ул. Карпинского. На объекте уже завершено устройство свайного основания для всех пяти опор путепровода, сейчас строители ведут работы по возведению тел опор. Следующий этап — монтаж первых балок пролетных строений. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минтранс Прикамья Фото: Минтранс Прикамья

На площадке также идет масштабное переустройство инженерных коммуникаций, включая сети связи, водоснабжения и канализации. В краевом минтрансе отметили, что эти работы составляют почти 50% от общего объема проекта. Также ведется устройство насыпи земляного полотна основного хода. Готовность всего объекта на данный момент уже составляет около 30%.

Напомним, закрытие мостового перехода через Транссиб в районе «Пермь Экспо» произошло в 2024 году. Расширение дороги с двух до шести полос идет поочередно: первый этап — переустройство коммунальных и инженерных сетей, второй — работы на самом путепроводе: увеличение количества полос, перекладка трамвайных путей (они будут отделены бортом, что исключит выезд на них автомобилей). Для компенсации трамвайного движения запущен специальный автобусный маршрут.

Технический запуск путепровода по улице Карпинского в районе «Пермь Экспо» запланирован на конец этого года. Трамвайное движение на этом участке будет запущено после укладки путей, устройства контактной сети и обкатки путей. При этом окончание работ по реконструкции улицы Карпинского, в рамках которой ведется переустройство путепровода в районе «Пермь Экспо», по условиям договора ожидается в апреле 2026 года.