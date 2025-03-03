Бречалов про стройку в Ижевске: если не живете объектом, то ничего не получится

«Самый большой вызов» по количеству объектов строительства — это Ижевск, заявил глава Удмуртии Александр Бречалов сегодня на аппаратном совещании. Он добавил, что в городе среди прочего запланировано строительство пешеходной эстакады через ул. Карла Маркса, ремонт 13 дорог, в том числе ул. Удмуртской, ремонт более 80 тротуаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«В сотый раз напомню (по ситуации с объектами.— "Ъ-Удмуртия") — ежедневный контроль. Вы на земле — должно контролировать. Если не живете объектом, если на месте вас нет, то ничего не получится»,— обратил внимание глав районов города господин Бречалов.

Напомним, власти Ижевска определились с подрядчиком на весенний ремонт дорог. Будут отремонтированы Южная набережная, проезд Дерябина, ул. Ленина от пр. Энгельса до Совхозной и ул. Милиционная. Также запланирован ремонт ряда городских магистралей за счет республиканского бюджета. В этом списке — продолжение ремонта ул. Ленина, а также улицы Чугуевского, Учхозная и Орсовская.