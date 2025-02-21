Власти Ижевска определились с подрядчиком на весенний ремонт дорог

В Ижевске в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» начнется ремонт дорог. Как сообщил глава Ижевска Дмитрий Чистяков во «ВКонтакте», контракт на выполнение работ заключен с ижевской компанией ООО «РДК».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Администрации города Фото: пресс-служба Администрации города

Будут отремонтированы Южная набережная, проезд Дерябина, ул. Ленина от пр. Энгельса до Совхозной и ул. Милиционная. Также запланирован ремонт ряда городских магистралей за счет республиканского бюджета. В этом списке — продолжение ремонта ул. Ленина, а также улицы Чугуевского, Учхозная и Орсовская.

Кроме того, впервые в этом году начнется ремонт межквартальных и шлюзовых проездов в рамках программы «Межквартальный Ижевск». Работы стартуют весной, как только позволит погода.