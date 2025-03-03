Житель Казани лишился более 450 тыс. руб., после того как ему позвонила неизвестная и, представившись сотрудницей регистратуры поликлиники, попросила у него номер СНИЛС для записи на диспансеризацию. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Татарстану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Казанец потерял более 450 тыс. рублей под предлогом прохождения диспансеризации

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Казанец потерял более 450 тыс. рублей под предлогом прохождения диспансеризации

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Мужчина назвал необходимые данные, после чего неизвестные получили доступ к его личным данным на портале Госуслуг.

Затем потерпевшему начали звонить люди, представлявшиеся сотрудниками банков и правоохранительных органов, утверждая, что на него пытаются оформить кредит по поддельной доверенности. Поверив неизвестным, мужчина перевел на сторонние счета свои деньги.

Позже он осознал, что стал жертвой обмана и обратился в полицию.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Ранее сообщалось, что за 2024 год жители Татарстана в результате киберпреступлений потеряли порядка 5 млрд руб.

Артём Дергунов