Казанец потерял более 450 тыс. рублей под предлогом прохождения диспансеризации
Житель Казани лишился более 450 тыс. руб., после того как ему позвонила неизвестная и, представившись сотрудницей регистратуры поликлиники, попросила у него номер СНИЛС для записи на диспансеризацию. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Татарстану.
Казанец потерял более 450 тыс. рублей под предлогом прохождения диспансеризации
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
Мужчина назвал необходимые данные, после чего неизвестные получили доступ к его личным данным на портале Госуслуг.
Затем потерпевшему начали звонить люди, представлявшиеся сотрудниками банков и правоохранительных органов, утверждая, что на него пытаются оформить кредит по поддельной доверенности. Поверив неизвестным, мужчина перевел на сторонние счета свои деньги.
Позже он осознал, что стал жертвой обмана и обратился в полицию.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
Ранее сообщалось, что за 2024 год жители Татарстана в результате киберпреступлений потеряли порядка 5 млрд руб.