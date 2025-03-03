В семи городах Челябинской области объявили режим НМУ

В Челябинске, Сатке, Коркино, Златоусте, Карабаше, Аше и Магнитогорске объявили режим неблагоприятных метеоусловий первой и второй степени опасности. Информация опубликована на сайте Челябинского гидрометцентра.

В Челябинске режим НМУ второй степени будет действовать с 14:00 3 марта до 19:00 4 марта. В остальных городах ожидаются неблагоприятные метеоусловия первой степени, которые продлятся до 4 марта. Изначально режим НМУ вводили с 27 до 28 февраля, но после его действие продлили до 3 марта.

Виталина Ярховска