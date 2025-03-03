В туристические проекты на Ставрополье инвестируют 16,6 млрд рублей

На Ставрополье в 2025 году планируют реализовать 21 инвестпроект на 16,6 млрд руб., в сфере туризма. Об этом «Федеральному Бизнес Журналу. Юг» сообщили в министерстве туризма и оздоровительных курортов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Барыбина / пресс-служба Губернатора Ставропольского края Фото: Татьяна Барыбина / пресс-служба Губернатора Ставропольского края

Гостиницы, санатории, парковки и кафе. По завершении комплексного строительства в крае появится 2,1 тыс. койко-мест и почти 1,5 тыс. новых рабочих мест.

«Ставрополье динамично прогрессирует в разных сферах туризма. В последнее время среди гостей и жителей региона особенно востребованы культурно-образовательный, сельский, экологический, индустриальный и гастрономический виды туризма»,— прокомментировали в профильном ведомстве.

Напомним, что в 2024 году на территории региона было реализовано 12 инвестиционных проектов санаторно-курортного и гостиничного направления. В рамках этих проектов создано 1,2 тыс. койко-мест и 400 новых рабочих мест. Общий объем инвестиций составил 6,1 млрд руб.

Николай Аксенов