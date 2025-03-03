После пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе один работник попал в травмпункт

Один сотрудник Уфимского нефтеперерабатывающего завода был доставлен в глазной травмпункт, написал в соцсетях министр здравоохранения Айрат Рахматуллин. Позднее господин Рахматуллин отредактировал свое сообщение: «Один работник был доставлен в глазной травмпункт, после промывки глаз он вернулся на рабочее место».

Как сообщал «Ъ-Уфа», пожар на территории предприятия произошел сегодня ночью, ему присвоили повышенный ранг. Возгорание произошло «в районе печи сжигания», сообщений о пострадавших не было. Открытое возгорание ликвидировано. По предварительной версии, пожар связан с технологическим процессом, отмечается пресс-служба Главного управления МЧС.

Майя Иванова