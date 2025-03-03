Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Уфе во время чемпионата пострадал мотогонщик

Во время чемпионата по мотогонкам на льду один из спортсменов упал с мотоцикла, сообщил в своем Telegram-канале министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. Первую помощь пострадавшему оказали сотрудники скорой помощи, дежурившие на соревнованиях. Мотогонщик госпитализирован в уфимскую больницу, его состояние оценивается как стабильное.

Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ

Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ

Как сообщал на странице во «ВКонтакте» Speedway Russa, 2 марта во время чемпионата на стадионе «Строитель» спортсмен Игорь Кононов попал под колеса другого мотоцикла.

Майя Иванова

Новости компаний Все