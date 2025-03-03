В Уфе во время чемпионата пострадал мотогонщик

Во время чемпионата по мотогонкам на льду один из спортсменов упал с мотоцикла, сообщил в своем Telegram-канале министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. Первую помощь пострадавшему оказали сотрудники скорой помощи, дежурившие на соревнованиях. Мотогонщик госпитализирован в уфимскую больницу, его состояние оценивается как стабильное.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ

Как сообщал на странице во «ВКонтакте» Speedway Russa, 2 марта во время чемпионата на стадионе «Строитель» спортсмен Игорь Кононов попал под колеса другого мотоцикла.

Майя Иванова