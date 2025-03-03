В ОАЭ могут открыть филиал «Сириуса»

Россия рассматривает возможность открытия филиала образовательного центра «Сириус» в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщила председатель совета федеральной территории Елена Шмелева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По ее словам, образовательная система, сформированная в «Сириусе», является уникальной и одной из лучших в мире, что привлекло внимание ОАЭ. Ведутся переговоры о реализации совместных образовательных программ и запуске центра «Сириус ОАЭ». Планируется передача и адаптация российских методик развития талантов с привлечением отечественных педагогов.

С образовательными программами «Сириуса» в ОАЭ познакомились в ходе «Саммита талантов», прошедшего в Абу-Даби с 23 по 25 февраля. В рамках мероприятия центр организовал более 40 научно-образовательных, творческих, культурных и спортивных событий с участием ведущих российских специалистов и индустриальных партнеров.

Вячеслав Рыжков