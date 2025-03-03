В Новороссийске будут дважды слышны учебные артиллерийские залпы

В понедельник, 3 марта, в Новороссийске состоятся военные учения по отражению атаки БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Военные учения пройдут 3 марта 2025 года в период с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00. Дежурные силы Новороссийской ВМБ в акватории морского порта Новороссийск отработают практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА.

Во время боевых учений запланированы практические стрельбы из артиллерийской установки с молов Военной гавани. Граждан просят сохранять спокойствие.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что в первые выходные марта в городе-герое также состоятся военные учения.

Вячеслав Рыжков