В Новороссийске будут дважды слышны учебные артиллерийские залпы
В понедельник, 3 марта, в Новороссийске состоятся военные учения по отражению атаки БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Военные учения пройдут 3 марта 2025 года в период с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00. Дежурные силы Новороссийской ВМБ в акватории морского порта Новороссийск отработают практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА.
Во время боевых учений запланированы практические стрельбы из артиллерийской установки с молов Военной гавани. Граждан просят сохранять спокойствие.
Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что в первые выходные марта в городе-герое также состоятся военные учения.