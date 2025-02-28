В Новороссийске в выходные пройдут боевые учения
В субботу и воскресенье, 1 и 2 марта, в Новороссийске состоятся боевые учения по отражению атаки БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Военные учения пройдут 1 и 2 марта 2025 года в период с 11:00 до 15:00. Дежурные силы Новороссийской ВМБ в акватории морского порта Новороссийск отработают практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА.
Во время боевых учений будут выполнены практические стрельбы из артиллерийской установки с молов Военной гавани. Граждан просят сохранять спокойствие.