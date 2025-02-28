В Новороссийске в выходные пройдут боевые учения

В субботу и воскресенье, 1 и 2 марта, в Новороссийске состоятся боевые учения по отражению атаки БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Военные учения пройдут 1 и 2 марта 2025 года в период с 11:00 до 15:00. Дежурные силы Новороссийской ВМБ в акватории морского порта Новороссийск отработают практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА.

Во время боевых учений будут выполнены практические стрельбы из артиллерийской установки с молов Военной гавани. Граждан просят сохранять спокойствие.

Алена Воробьева