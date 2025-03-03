В Кетовском округе жителя осудили за вырубку деревьев на 2,5 млн рублей

Кетовский районный суд признал виновным 65-летнего местного жителя по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору). Он содействовал вырубке берез и сосен на общую сумму 2,5 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры.

Суд установил, что в 2021-2022 годах житель купил у Курганского управления лесами лесные насаждения, предоставив фиктивные заявления граждан о получении древесины для личных нужд. Его подельник, ранее осужденный за аналогичное преступление, вырубил березы и сосны общим объемом 172,2 кубических м. Государственному лесному фонду был нанесен ущерб на сумму более 2,5 млн руб.

Виновного оштрафовали на 2 млн руб. Также с подельников взыскана сумма причиненного ущерба.

Виталина Ярховска