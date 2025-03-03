В Саратове выявили нарушения в ходе проверки пунктов выдачи интернет-заказов

Прокуратура Заводского района Саратова провела проверку пунктов выдачи интернет-заказов и обнаружила нарушения требований трудового законодательства и законодательства о защите прав потребителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В проверке приняли участие также представители налоговых органов и администрации района. Находившимся на пунктах работникам разъяснили нормы трудового законодательства, работодателям напомнили о необходимости их соблюдения.

По итогам надзорных мероприятий работодателей пригласили в администрацию района, чтобы присоединиться к заседанию комиссии по вопросам неформальной занятости и повышения уровня зарплаты. Прокуратура возбудила административные производства по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ, в суд поступил иск в интересах работника о признании факта трудовых отношений.

Павел Фролов