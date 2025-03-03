Сочи возглавил топ направлений для отдыха с детьми

В марте Сочи занял первое месте в рейтинге популярных направлений для отдыха в детьми. По данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру, курорт собрал 11% бронирований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Любарский, Коммерсантъ Фото: Александр Любарский, Коммерсантъ

В Сочи путешественники бронируют номера в среднем на четыре ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 4,2 тыс. руб.

Второе место разделили Санкт-Петербург и Москва. Столицы собрали по 10% бронирований в марте. В культурном столице путешественники бронируют средства размещения в среднем на четыре ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 4,2 тыс. руб.

В Москве туристы бронируют номера в среднем на три ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения — 5,7 тыс. руб.

Топ-3 направлений для отдыха с детьми замыкает Казань, которая собрала 4% бронирований. В столице полуавтономной Республики Татарстан путешественники бронируют номера в среднем на три ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 4,5 тыс. руб.

В рейтинг популярных направлений для отдыха с детьми также попали и другие населенные пункты Краснодарского края. Краснодар занял шестое место. В городе путешественники бронируют номера в среднем на две ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 3,9 тыс. руб.

Красная Поляна заняла восьмое место. На горнолыжном курорте путешественники бронируют номера в среднем на пять ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет около 12,3 тыс. руб.

Мария Удовик