В выходные в Перми откроется рыбный ресторан «Магадан»

Рыбный ресторан «Магадан» столичного холдинга Novikov Group откроется ориентировочно 8–9 марта, сообщается в телеграм-канале In vino papulos. Заведение рыбной кухни готовится к открытию в деловой части ЖК «Астра» по ул. Петропавловской, 57.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал In vino papulos Фото: telegram-канал In vino papulos

Ресторан «Магадан» запустит московский ресторанный холдинг Novikov Group Аркадия Новикова. О планах открытия ресторана на месте «Блинной сковородки» и ресторана Red BBQ стало известно осенью 2023 года. Историческое здание на ул. Петропавловской, 57 — «Пассаж торговый №3 Черного рынка», в котором откроется «Магадан», является объектом культурного наследия. Летом 2024 года проектная документация по сохранению памятника архитектуры для размещения ресторана «Магадан» и кофейни Stars Coffee получила акт государственной историко-культурной экспертизы. На сайтах по поиску работы и персонала для «Магадана» уже искали шеф-повара.