Краснодар возглавил рейтинг городов России по масштабам строительства

Краснодар занял первое место в рейтинге российских городов по объемам строительства в 2024 году. На одного жителя приходится 4,27 кв. м., пишет «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как отмечают аналитики, столица Краснодарского края на протяжении нескольких лет является одним из самых быстрорастущих городов России. По их словам, это, вероятно, определяется климатом и относительной близостью теплого моря.

Краснодар также занял второе место в рейтинге по объему строящегося жилья. На начало 2025 года в городе возводится 5,3 млн кв. м. На третьем месте расположится Санкт-Петербург — 5,2 млн кв. м. Замыкают пятерку лидеров Екатеринбург — 4,8 млн кв. м. и Тюмень — 3,6 млн кв. м. В Ростове-на-Дону строится 3,3 млн кв. м. жилья. В Уфе, Новосибирске и Владивостоке объемы строительства превышают 2,5 млн кв. м.

Алина Зорина