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Во время масленичных гуляний в Екатеринбурге было съедено около 200 тыс. блинов

Жители и гости Екатеринбурга отметили Масленицу на нескольких площадках города, которые, по предварительным данным, собрали более 100 тыс. человек. По информации организаторов, было съедено около 200 тыс. блинов, сообщили в администрации города.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Главной площадкой праздника стал парк имени Маяковского, где посетителей ждали различные активности и мастер-классы, а на центральной аллее участники поднимались по столбу за подарками. Помимо блинов, гостям предлагали горячий чай. В летнем парке «Уралмаш» также проходило торжество с фудкортом и конкурсами. Особое внимание горожан привлекла площадь 1905 года, где гости могли отмечать праздник на главном городском катке, катаясь на коньках.

Напомним, под Екатеринбургом в арамильском «Парке Сказов» сожгли девятиметрового «Солнечного коня» в честь празднования Масленицы, перед этим прошло фаер-шоу и выступление Урала Мороза. На гуляниях в Арамили собрались свыше 3,5 тыс. человек.

Ирина Пичурина

Фотогалерея

Масленица на Урале

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Празднование Масленицы в &quot;Парке Сказов&quot; в Арамили

Празднование Масленицы в "Парке Сказов" в Арамили

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Скоморохи на Масленице в Академическом районе Екатеринбурга

Скоморохи на Масленице в Академическом районе Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Михаил Филиппов

Сожжение чучела лошади в &quot;Парке Сказов&quot;

Сожжение чучела лошади в "Парке Сказов"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Масленица в Академическом районе

Масленица в Академическом районе

Фото: Коммерсантъ / Михаил Филиппов

Празднование Масленицы в &quot;Парке Сказов&quot;

Празднование Масленицы в "Парке Сказов"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Масленица в Академическом районе

Масленица в Академическом районе

Фото: Коммерсантъ / Михаил Филиппов

Празднование Масленицы в &quot;Парке Сказов&quot;

Празднование Масленицы в "Парке Сказов"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Празднование Масленицы в &quot;Парке Сказов&quot;

Празднование Масленицы в "Парке Сказов"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Масленица в Академическом районе

Масленица в Академическом районе

Фото: Коммерсантъ / Михаил Филиппов

Празднование Масленицы в Парке Сказов

Празднование Масленицы в Парке Сказов

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Празднование Масленицы в &quot;Парке Сказов&quot;

Празднование Масленицы в "Парке Сказов"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Празднование Масленицы в &quot;Парке Сказов&quot;. Сожжение чучела

Празднование Масленицы в "Парке Сказов". Сожжение чучела

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

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Празднование Масленицы в "Парке Сказов" в Арамили

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Скоморохи на Масленице в Академическом районе Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Михаил Филиппов

Сожжение чучела лошади в "Парке Сказов"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Масленица в Академическом районе

Фото: Коммерсантъ / Михаил Филиппов

Празднование Масленицы в "Парке Сказов"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Масленица в Академическом районе

Фото: Коммерсантъ / Михаил Филиппов

Празднование Масленицы в "Парке Сказов"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Празднование Масленицы в "Парке Сказов"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Масленица в Академическом районе

Фото: Коммерсантъ / Михаил Филиппов

Празднование Масленицы в Парке Сказов

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Празднование Масленицы в "Парке Сказов"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Празднование Масленицы в "Парке Сказов". Сожжение чучела

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

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