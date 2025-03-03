Во время масленичных гуляний в Екатеринбурге было съедено около 200 тыс. блинов

Жители и гости Екатеринбурга отметили Масленицу на нескольких площадках города, которые, по предварительным данным, собрали более 100 тыс. человек. По информации организаторов, было съедено около 200 тыс. блинов, сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Главной площадкой праздника стал парк имени Маяковского, где посетителей ждали различные активности и мастер-классы, а на центральной аллее участники поднимались по столбу за подарками. Помимо блинов, гостям предлагали горячий чай. В летнем парке «Уралмаш» также проходило торжество с фудкортом и конкурсами. Особое внимание горожан привлекла площадь 1905 года, где гости могли отмечать праздник на главном городском катке, катаясь на коньках.

Напомним, под Екатеринбургом в арамильском «Парке Сказов» сожгли девятиметрового «Солнечного коня» в честь празднования Масленицы, перед этим прошло фаер-шоу и выступление Урала Мороза. На гуляниях в Арамили собрались свыше 3,5 тыс. человек.

Ирина Пичурина