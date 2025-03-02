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В «Парке Сказов» сожгли девятиметрового «Солнечного коня» в честь Масленицы

В арамильском «Парке Сказов» сожгли девятиметрового «Солнечного коня» в честь празднования Масленицы. Как сообщает корреспондент «Ъ-Урал» с места событий, перед сожжением коня прошло фаер-шоу и выступление Урала Мороза.

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Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

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Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фигура «Солнечного коня» символизирует плодородие, удачу и защиту от невзгод. Сожжение арт объекта стало символом обновления и начала весны. На гуляниях собрались свыше 3,5 тыс. человек.

В рамках фестиваля в «Парке Сказов» прошли масленичные забавы, конкурсы, викторины и иммерсивное представление с Бабой Ягой, которая предложила гостям узнать предсказание по «натальному блину».

Напомним, в прошлые годы в «Парке Сказов» сжигали чучела Жар-птицы, Змея Горыныча и ковидное чучело.

Мария Шараева, Анна Капустина

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