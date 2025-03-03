Журналист подарил Ротенбергу после поражения от «Динамо» книгу «Быть победителем»

Белорусский журналист на пресс-конференции после матча «Динамо» Минск — СКА подарил наставнику петербуржцев Роману Ротенбергу книгу «Быть победителем» от бывшего тренера Майкла Джордана, будильник и конфеты «Коммунарка». В свою очередь главный тренер армейцев поблагодарил представителя СМИ за подарки с «глубоким смыслом» и пообещал прочитать книгу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Дело в том, что СКА потерпел четвертое поражение подряд в регулярном чемпионате КХЛ. Минчане обыграли петербуржцев со счетом 2:1, единственную шайбу в составе армейцев забил Марат Хуснуллин. До белорусской команды клуб с берегов Невы потерпел фиаско в матчах с «Куньлунем», «Спартаком» и московским «Динамо».

Подробнее о последних матчах армейцев читайте в материале «Ъ-СПб» «Тренер СКА после поражения команды обратил внимание на недостатки».

Андрей Маркелов