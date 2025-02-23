Тренер СКА после поражения команды обратил внимание на недостатки

СКА начал домашнюю серию матчей в чемпионате КХЛ с поражения от китайского «Куньлуня Ред Стара» - 4:6. Причем этой команде армейцы проиграли третий раз за сезон, проведя с ней в общей сложности четыре встречи. Роман Ротенберг, главный тренер СКА, объяснил результат традиционными причинами и попросил представителей СМИ не выискивать в выступлениях команды только плохое.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хоккейный матч между командами СКА – «КУНЬЛУНЬ РЕД СТАР»

Хоккейный матч между командами СКА – «КУНЬЛУНЬ РЕД СТАР»



Наставник СКА проводит пресс-конференции примерно по одной схеме. Обращается со словами благодарности к болельщикам, которые пришли на матч. Говорит, что команда рада вернуться домой, если игра проходит после выездной серии. Затем отдает должное соперникам: отмечает, что команда, с которой встречался с СКА (будь то «Куньлунь Ред Стар» или Нефтехимик» или любая другая) - очень сильная и только по непонятному стечению обстоятельств не попадает в зону плей-офф (если она не попадает). Дальше перечисляет фамилии травмированных игроков - их в СКА всегда много, на протяжении всего сезона. И говорит, что хоккеисты обязательно исправят все недостатки, которые допустили в игре, для этого, дескать, тренеры и работают.

Если журналисты указывают на какие-то слабые места СКА, как было после игры с «Куньлунем» (обсуждали, например, игру в большинстве - из восьми попыток армейцы реализовали две), Роман Ротенберг говорит, что есть и хорошие моменты в этом смысле: у СКА лучшая реализация моментов по всей лиге в принципе. Если начинают обсуждать конкретных игроков, говорит, что важны действия всей команды и ее результаты. Игроков может быть много - но смысл хоккея в счете на табло и в выигранных трофеях. Их у СКА не хватает, если говорить о Кубке Гагарина, - последний раз его завоевали в сезоне 2016/2017 году. Зато в сезоне 2022/23 был выигран Кубок Континента - за победу в регулярном чемпионате. О нем Роман Ротенберг вспоминает чаще, чем о Кубке Гагарина, хотя это трофеи разной ценности.

В то же время он обижается на журналистов за то, что те негативные моменты «подсвечивают» в своих публикациях чаще, чем позитивные. Например, редко сообщают о том, что на домашних матчах СКА собираются аншлаги. Или не указывают на разницу голов петербуржцев в чемпионате КХЛ - это самый важный фактор эффективности игры. Тут СКА, забросивший 214 шайб и попустивший 181, уступает только ярославскому «Локомотиву», у которого 163 заброшенные шайбы и 107 пропущенных - эта команда лидирует в лиге.

И еще журналисты, по мнению Ротенберга, не видят причинно-следственных связей между некоторыми событиями и явлениями. Например, после предыдущей дуэли в Череповце с «Северсталью», которую армейцы выиграли 5:3, обсуждали гол Евгения Кузнецова в пустые ворота, забитый с большого замаха - так обычно не поступают. Но при этом мало обратили внимания на то, что с трибун стадиона в Череповце кричали: «СКА - позор российского хоккея!». Это бьет по нервам хоккеистов.

Ротенберг удивился, почему журналисты, освещающие жизнь СКА, редко путешествуют на матчи команды в другие города. Ему сказали, что авиабилеты сейчас не слишком доступны. Роман Борисович пообещал организовать пресс-тур. Также известно, что он дарит представителям СМИ после матчей будильники - чтобы те вставали пораньше и писали про СКА хорошие материалы. Но вчера самому Ротенбергу преподнесли подарок: один из журналистов вручил ему «Словарь афоризмов русского языка» - чтобы Ротенберг расширял свой лексикон, а то изречений у него не так много. И чтобы тренеру СКА было чем заняться, помимо размышлений над тем, кого из вратарей поставить в стартовый состав. Совет был с подтекстом: в игре против «Куньлуня» Ротенберг снова поменял голкипера - вместо Егора Заврагина после четвертой пропущенной армейцами шайбы вышел Павел Мойсевич. По ротации голкиперов «коуч» СКА - чемпион КХЛ, никто их так часто не меняет в воротах. Но и тут Роман Ротенберг выкрутился в своем стиле: сказал, что выздоравливает еще один голкипер СКА - Артемий Плешков. И скоро он вернется в состав. Тогда игра на последнем рубеже команды улучшится.

У Ротенберга всегда такая логика: если СКА не добивается положительного результата, значит, кого-то не хватает в составе. Этот «кто-то вернется» - и все будет в порядке. Но, вспоминая доктора Ватсона из фильма «Собака Баскервилей», хочется повторить за ним фразу, которую он сказал сэру Генри, глядя из замка наследника поздно вечером на болота: «Не кончится». Мало поймать кого-то - надо устранить причину зла. А применительно к игре СКА - причину неровных результатов, которые преследуют команду на протяжении всего сезона. И, конечно, ответственность за это несет главный тренер.

Пока спрашивать с Романа Ротенберга рано - так считают руководители СКА. Всех рассудит плей-офф, который начнется после того, как завершится регулярный чемпионат. Сейчас армейцы занимают в нем пятое место в своей Западной конференции. Следующий матч они проведут со «Спартаком» 25 февраля на «СКА Арене». К слову, если бы СКА обыграл «Куньлунь», он бы уже праздновал выход в плей-офф. Но выполнение этой задачи отложили до лучших времен. Как делается, в принципе, все в команде, которую возглавляет Роман Ротенберг.

Кирилл Легков