Новосибирскую правозащитницу оштрафовали за поддержку нежелательной организации

Калининский райсуд Новосибирска оштрафовал на 5 тыс. руб. местную правозащитницу Анну Тажееву за участие в деятельности нежелательной на территории РФ иностранной организации (ст. 20.33 КоАП РФ).

В декабре 2024-го правозащитница разместила на своей странице «ВКонтакте» пост «под названием "Началось! Русская община против русских. Нацисты пошли против русских"», сообщил аккаунт судов общей юрисдикции Новосибирской области. Там же она указала ссылку на YouTube-канал организации Free Nations Leagu («Лига Свободных наций», Литва, признана нежелательной организацией в РФ).

Уточняется, что свою вину Анна Тажаева признала.

Как писал «Ъ», Free Nations Leagu было признано нежелательной организацией в России в феврале 2023 года по требованию Генпрокуратуры РФ. По данным ведомства, деятельность организации «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности» России.

Александра Стрелкова