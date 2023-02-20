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Коммерсантъ FM
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Генпрокуратура признала нежелательной литовскую организацию «Лига свободных наций»

Генпрокуратура России признала нежелательной литовскую неправительственную организацию «Лига свободных наций» (Free Nations League). Ее деятельность, как утверждается в пресс-релизе ведомства, «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности» России.

Руководят организацией, по версии генпрокуратуры, граждане иностранных государств, которые проживают в Литве, Великобритании и Украине. Они якобы «призывают к нарушению территориальной целостности Российской Федерации и выступают с сепаратистскими националистическими лозунгами». Генпрокуратура направила информацию в Минюст, чтобы тот внес организацию в перечень нежелательных.

На сайте организации говорится, что она «борется за свободу народов, попавших под имперскую оккупацию». Утверждается, что это «общественно-политическая платформа, объединяющая национальные движения народов, находящихся в плену у Москвы». По состоянию на ноябрь 2022 года в лигу якобы входили представители башкирского, бурятского, ингерманландского, казачьего, калмыцкого, мокшанского, татарского, чеченского, эрзянского и якутского национальных движений.

Лаура Кеффер

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