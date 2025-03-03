Главе СК доложат об обстоятельствах нерасселения шадринцев из аварийного дома

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Курганской области Александру Миненкову доложить о промежуточных результатах проверки по данным о длительном нерасселении жителей Шадринска из аварийного дома. Исполнение поручения находится на контроле, сообщает пресс-служба госоргана.

Обращение к главе СК поступило в комментариях на странице приемной в социальной сети «ВКонтакте». Жители отмечали, что здание 1875 года постройки по улице Карла Маркса признано в 2021 году аварийным и сейчас непригодно для жилья. Там разрушается кирпичная кладка, прогнили деревянные элементы, в стенах образовались глубокие трещины, а коммуникации изношены. Однако на данный момент равнозначное благоустроенное жилье шадринцам не предоставили, и обращения в различные инстанции не помогли решить проблему. В СУ СК России по Курганской области по доводам поступившего комментария начата процессуальная проверка.

Виталина Ярховска