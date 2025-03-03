С красноармейского МУПа взыскали 200 тыс. рублей за падение ворот на ребенка

Красноармейский районный суд взыскал с муниципального унитарного предприятия «Физкультура и спорт» 200 тыс. руб. после падения футбольных ворот на 12-летнюю девочку. За исполнением решения установлен контроль, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Суд установил, что во время игры в футбол на центральном стадионе в селе Миасское на девочку упали футбольные ворота. В результате происшествия несовершеннолетняя получила закрытый перелом ноги. С иском к МУПу после жалобы опекуна обратилась прокуратура Красноармейского района. требования полностью удовлетворили.

Виталина Ярховска