За ночь сбили семь БПЛА над тремя российскими регионами

Прошедшей ночью средства ПВО уничтожили три беспилотника над Липецкой областью, сообщило Минобороны. По его данным, два БПЛА сбили над Ростовской областью, еще два — над Белгородской.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь говорил, что пострадавших и разрушений на земле нет. В Липецкой области ночью объявляли угрозу атаки БПЛА, о ее последствиях ничего не сообщалось. Белгородские власти тоже пока никак не комментировали атаку.