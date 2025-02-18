На конец 2024 года в Екатеринбурге строилось около 5 млн кв. м жилья

По данным на конец 2024 года в Екатеринбурге в стадии строительства находилось около 5 млн. кв. м жилья в многоквартирных домах. Об этом на круглом столе ИД «Коммерсантъ-Урал» «Рынок недвижимости 2025: вызовы и стратегии роста» сообщил партнер аналитической платформы bnMAP.pro по Екатеринбургу и Свердловской области, руководитель аналитической службы Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По его данным, больше жилья строят только в Москве, Краснодаре и Санкт-Петербурге. За Последние 20 лет для Екатеринбурга это был рекордный показатель. При этом, сохраняется небольшой процент проектов, которые заморожены или остановлены.

Объем строительства с момента старта «льготной ипотеки» в уральской столице вырос на 87%, за два год – на 37%,за год – на 20%.

По словам господин Хорькова, на рынке недвижимости Екатеринбурга был пик в 2008 году, а затем наблюдался спад, далее пик был зафиксирован в 2014 году и снова спад. «Рынку всегда нужны периоды перезагрузки, текущий кризис видимо для этого – вероятно, что мы подошли к спаду»,– прокомментировал Михаил Хорьков.

Но по словам аналитика, ситуация в Свердловской области одна из лучших в стране – на стадии строительства большинство квартир находят покупателей. По данному показателю (продажам на стадии строительства), регион на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга.

Мария Игнатова