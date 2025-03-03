Cуд дал 7 лет экс-гендиректору красноярского Фонда капремонта за коррупцию

В Красноярске сегодня вынесли приговор бывшему гендиректору регионального Фонда капитального ремонта Михаилу Попелышеву, который обвинялся в коррупции. По ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп) ему назначили семь лет колонии строгого режима и штраф в размере 24 млн руб., рассказали в прокуратуре края.

По информации регионального управления Следственного комитета, по версии следствия, весной 2023 года гендиректор регионального Фонда капремонта предложил знакомому застройщику помощь в заключении контрактов, потребовав за свои услуги 12 млн руб. Согласно достигнутой договоренности, 5 мая 2023 года глава Фонда получил от бизнесмена 1,6 млн руб., 2 июня того же года еще 5 млн руб. После получения второго «транша» его задержали.

В прениях сторон прокуратура просила назначить Михаилу Попелышеву 10 лет колонии строгого режима. В ходе следствия бывший чиновник вину не признал. По его словам, пакет с деньгами, с которым он был задержан, он посчитал подарком на прошедший юбилей.

Илья Николаев