Температура в Екатеринбурге будет опускаться по ночам до -13° на неделе

В Екатеринбурге в течение недели воздух днем будет прогреваться до отметок, близким к нулевым и выше, и охлаждаться до -13° по ночам, сообщил Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге».

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На этой неделе в Свердловской области будет умеренно-холодная погода с температурой около или ниже климатической нормы. Это связано с высотным циклоном, который движется через Казахстан и направляется на юг Западной Сибири, включая Урал. В тылу циклона из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) на юг распространяется умеренно-холодная воздушная масса. На Урале прогнозируются осадки, но для Свердловской области ожидается лишь несколько миллиметров осадков, что не приведет к значительному увеличению снежного покрова. 3 марта в регионе днем будет -3°..+2°.

В Екатеринбурге в понедельник днем температура составит -1°..+1°, в основном переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-западный, южный, 1-6 м/с. Во вторник ночью ожидается -13°, днем до -2°, в среду ночью похолодает до -13°, днем будет -4°, в четверг ночью -9°, днем -4°. Ночью пятницы ожидается -10°, днем -4°, в субботу — ночью -12°, днем -5°, в воскресенье — ночью -11°, днем -3°.

На прошлой неделе глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил коммунальным службам обратить особое внимание на очистку от гололеда тротуаров и у остановочных комплексов. В ночь на 28 февраля коммунальные службы использовали более 3,5 тонн противогололедных материалов и 9 т фракционного песка, вывезено более тысячи тонн снега.

Ирина Пичурина