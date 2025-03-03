Завершено строительство комплекса по переработке отходов в Томской области

ООО «Томская региональная концессионная компания» (ТРКК) завершила строительство комплекса по переработке отходов (КПО) «Сибирь» вблизи северной площадки промышленного парка «Томск». Стоимость проекта составила 3,8 млрд руб.

«Построены все здания, цеха, инженерные сооружения и коммунальные сети. Газоснабжение, электроснабжение, водоснабжение и водоотведение работают в штатном режиме. Запущены канализационные насосные станции и локальные очистные сооружения. Получены все необходимые допуски Ростехнадзора», - сообщили в компании.

Отмечается, что после получения заключения о соответствии объект будет введен в эксплуатацию и передан в собственность Томской области.

Строительство комплекса началось в марте 2024 года. Проект реализуется в рамках концессии, заключенной ООО «ТРКК» с администрацией Томской области и Сбербанком. Мощность КПО «Сибирь» – до 250 тыс. тонн отходов в год. Завод позволит вдвое сократить объем ТКО, направляемых на полигон.

Согласно данным ЕГРЮЛ, ООО ТРК зарегистрировано в Северске 1 декабря 2022 года. Учредителем является ООО «АБФ Проект», которое принадлежит Николаю Чаринцеву (33%), Александру Цымбалюку и Дмитрию Митасову (по 31%).

Лолита Белова