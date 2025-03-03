Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бастрыкин: СКР в 2024 году расследовал дела о терроризме в отношении 564 человек

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин сообщил, что в 2024 году по уголовным делам о терроризме перед судом предстали 564 человека. Он добавил, что часть из них действовали за вознаграждения по указанию украинских спецслужб.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«За прошлый год нашими следователями расследовано 429 уголовных дел о преступлениях террористического характера в отношении 564 лиц. Подтвердилась информация, что украинские спецслужбы вводили людей в заблуждение, обещали небольшое вознаграждение, а те совершали особо тяжкие преступления»,— сказал Александр Бастрыкин ТАСС.

Председатель СКР также сообщил о завершении расследования по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Обвиняемые и их защитники преступили к ознакомлению с материалами дела.

Новости компаний Все