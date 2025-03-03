Бастрыкин: СКР в 2024 году расследовал дела о терроризме в отношении 564 человек
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин сообщил, что в 2024 году по уголовным делам о терроризме перед судом предстали 564 человека. Он добавил, что часть из них действовали за вознаграждения по указанию украинских спецслужб.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
«За прошлый год нашими следователями расследовано 429 уголовных дел о преступлениях террористического характера в отношении 564 лиц. Подтвердилась информация, что украинские спецслужбы вводили людей в заблуждение, обещали небольшое вознаграждение, а те совершали особо тяжкие преступления»,— сказал Александр Бастрыкин ТАСС.
Председатель СКР также сообщил о завершении расследования по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Обвиняемые и их защитники преступили к ознакомлению с материалами дела.