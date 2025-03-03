Часовая «лунная гонка» закончилась приколом

С момента запуска три года назад коллекция керамических часов MoonSwatch, созданная в результате сотрудничества между марками Omega и Swatch (входящими в корпорацию Swatch Group), пользуется успехом у публики. Новая модель MoonSwatch 1965 рассказывает о событиях, произошедших 60 лет назад, когда американское космическое агентство NASA выбирало часы, с которыми астронавтам предстояло отправиться на орбиту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Часы Omega x Swatch Bioceramic MoonSwatch 1965 и часы Omega Speedmaster

Часы Omega x Swatch Bioceramic MoonSwatch 1965 и часы Omega Speedmaster



Как государственное агентство, NASA было обязано объявить тендер для поставщиков. Агентство потребовало от часовщиков не специальных, а серийных моделей. На самом деле выбор начался еще за пять лет до этого, когда инженеры NASA обошли часовые магазины Хьюстона и в поиске часов, подходящих для работы на орбите, купили несколько хронографов (часов с секундомером) разных марок.

Omega представила на тендер Speedmaster ST105.003, Longines — модель Wittnauer (под этим брендом часы Longines продавались на рынке США) 235T, а Rolex — Ref. 6238. Эксперты NASA подвергли хронографы 11 экстремальным испытаниям, соответствующим смоделированным условиям космических миссий. Особенно внимательно изучались температурный режим, герметичность, а также точность хода.

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Скажем, во время выхода в открытый космос, когда астронавт поворачивает запястье, часы мгновенно переходят из тени в зону солнечного излучения, и температура скачкообразно меняется более чем на 100°C. На Луне, куда уже тогда метили американцы, условия были еще суровее: температура на лунной поверхности варьируется от 160°C до +120°C.

1 марта 1965 года Omega получила официальную сертификацию для внеземных миссий NASA. По сей день Omega Speedmaster остаются официальными космическими часами NASA и, таким образом, стали единственными часами, побывавшими на Луне.

В честь 60-летия важнейшего для Omega выбора марка Swatch представила юбилейную модель MoonSwatch 1965. Она получила исторический логотип Omega (он также присутствует на ремешке и заводной коронке), дизайн стрелок и шрифт надписей повторяет оригинальные «Спидмастеры» тех лет, придавая модели винтажный вид. Циферблат отсылает к Omega Speedmaster Moonwatch Professional с белым циферблатом, выпущенной в марте 2024 года. Особенность нынешней модели — необычная разметка счетчиков хронографа на «2» и «10» часах. Счетчики новинки настроены на отсчет 19 часов и 65 минут, поэтому система отображения ее данных отличается от традиционных моделей. На шкале малой секундной стрелки выделена цифра «60», отсылающая к юбилею сертификации NASA. Эти цифры ярко светятся синим цветом под ультрафиолетовыми лучами. Механизм, конечно же, кварцевый.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Часы Omega x Swatch Bioceramic MoonSwatch 1965 Внутренняя сторона часов Omega x Swatch Bioceramic MoonSwatch 1965 Футляр от часов Omega x Swatch Bioceramic MoonSwatch 1965 Часы Omega x Swatch Bioceramic MoonSwatch 1965 Следующая фотография 1 / 4 Часы Omega x Swatch Bioceramic MoonSwatch 1965 Внутренняя сторона часов Omega x Swatch Bioceramic MoonSwatch 1965 Футляр от часов Omega x Swatch Bioceramic MoonSwatch 1965 Часы Omega x Swatch Bioceramic MoonSwatch 1965

Более всего журналистов поразил дерзкий рекламный демарш: Swatch выставила в витринах своих бутиков комплект из трех часов в специальном кейсе с надписью «1965». В нем — новые серийные MoonSwatch 1965, а рядом — керамические реплики Wittnauer 235T и Rolex Ref. 6238. Вместо логотипа яростных конкурентов на циферблате последних стоит загадочный «X». К сожалению, бренд не решился официально распространить фотографии кейса, но в сети вы их найдете. Эти комплекты не продаются, и неизвестно, окажутся ли они когда-нибудь в руках коллекционеров, или останутся оформлением витрин. Покупатели, впрочем, уже готовы на все, чтобы их получить.

Bioceramic MoonSwatch 1965 поступили в продажу в избранных бутиках Swatch с 1 марта. Покупатели по-прежнему могут приобрести не более одних часов. Их цена составляет €245. Забавно, что примерно столько же стоили стальные механические Omega Speedmaster, купленные экспертами NASA в Хьюстоне. Теперь их цена превышает первоначальную более чем в 30 раз.

Алексей Тарханов